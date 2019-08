Sorpresi dai Carabinieri con 100 pasticche di ecstasy: arrestati due spacciatori

Continua senza sosta l’attività di contrasto a droga e alcool da parte dei carabinieri della Compagnia di Orbetello.

In occasione del Ferragosto, infatti, i carabinieri della Compagnia lagunare hanno messo in campo un imponente spiegamento di pattuglie e uomini con l’obiettivo di effettuare controlli serrati su tutto il territorio dell’Argentario. Numerosi i posti di blocco su tutto il Promontorio, in particolare in prossimità di locali e luoghi di ritrovo, ma anche sulle principali strade del territorio con l’utilizzo di etilometri, strumenti che hanno permesso ai militari dell’Arma non solo di reprimere le condotte di persone in stato di ebbrezza alla guida, ma anche di scongiurare che giovanissimi, all’uscita dei locali, potessero mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri automobilisti.

Un servizio ad alta visibilità che ha visto l’impiego di circa 10 uomini e donne dei carabinieri, sia in uniforme che in borghese, che hanno garantito che la notte trascorresse nella maniera più sicura per turisti e residenti.

Le operazioni di polizia che sono state condotte la scorsa notte anche con perquisizioni personali e veicolari, in particolare nei comuni della costa, hanno avuto un bilancio pesante: due persone arrestate e una denunciata per detenzione di droga, una denunciata a piede libero per guida in stato di ebbrezza e otto persone segnalate quali assuntori di stupefacenti.

In particolare, intorno alle 2 di notte, i militari dell’Aliquota Radiomobile, impegnati in un posto di blocco lungo l’Aurelia, all’altezza di Capalbio, hanno arrestato due giovani della provincia di Massa Carrara, di 20 e 21 anni, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e per reati connessi alla partecipazione a rave party, poiché, al termine di una perquisizione veicolare e personale, sono stati trovati in possesso di circa 100 pasticche di ecstasy per un peso complessivo di circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo Mdma.

I due uomini, a bordo di un camper, insieme ad altri quattro giovani tutti identificati, sono stati prima portati in caserma e poi rinchiusi nel carcere di Grosseto a disposizione della Autorità Giudiziaria con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre nell’area di Capalbio, particolarmente controllata dai carabinieri soprattutto nei boschi, i militari dell’Arma hanno perquisito l’auto di un uomo di origini potentine, il quale, trovandosi a bordo della propria macchina e innervositosi alla presenza di Carabinieri, è stato trovato in possesso di circa un etto e mezzo di hashish. Poco dopo, in località Prataccioni, un ragazzo di origini romane è stato trovato in possesso di una modica quantità di cocaina per uso personale a seguito del quale veniva segnalato come assuntore di stupefacenti.

Non solo droga, ma anche alcool sotto il mirino dei carabinieri. A cadere nella rete dei controlli un cittadino delle Filippine residente a Roma, trovato alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,71g/l., un tasso superiore di circa 3 volte il limte consentito dalla legge.

Nel complesso, i carabinieri della Compagnia di Orbetello, nel corso del servizio, hanno controllato circa 22 veicoli e 31 persone, ritirando 6 patenti e sequestrato un’auto.