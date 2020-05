Duro colpo allo spaccio di droga: due persone in manette, fermati con la cocaina nell’auto

Nonostante il periodo di emergenza sanitaria e le numerose problematiche connesse alla pandemia, i carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno perseverato nell’incessante attività di controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio di droga, in particolare nella aree boschive.

Un’attività criminale, perlopiù condotta da pusher di origine nordafricana, che è proseguita nonostante il lockdown e che questa volta ha interessato una zona a cavallo dei comuni di Magliano in Toscana e Scansano, dove i militari della Compagnia lagunare hanno effettuato nei giorni scorsi numerosi sequestri a carico di tossicodipendenti della provincia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, i militari dell’Aliquota Radiomobile, nel corso di un ordinario servizio di pattuglia lungo la Strada provinciale 146 Aquilaia, in un tratto al confine dei comuni di Scansano e Magliano in Toscana, hanno intercettato un’auto che viaggiava a velocità sostenuta con a bordo due uomini, di cui uno di nazionalità straniera.

Immediatamente, i militari dell’Arma, per le contingenti circostanze di luogo e di tempo, ritenendo gli occupanti del veicolo potenziali persone sospette, li hanno raggiunti velocemente e controllati.

Un 40enne grossetano, pregiudicato per reati di varia natura, e un 37enne marocchino, pluripregiudicato per reati specifici connessi allo spaccio di droga, irregolare sul territorio nazionale, hanno subito mostrato un certo nervosismo alla vista dei Carabinieri, che hanno proceduto ad un’accurata perquisizione personale e del veicolo, che ha permesso di rinvenire un involucro in cellophane contenente un ingente quantitativo di droga: circa 120 grammi di cocaina pura, suddivisa in piccoli blocchi, pronta per essere tagliata. Un quantitativo che avrebbe permesso di confezionare centinaia di dosi e far fruttare ai pusher un ricavo di decine di migliaia di euro.

Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato ai due uomini banconote di diverso taglio per una somma complessiva di circa 350 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Per i due uomini è scattato l’arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, dopo essere transitati dal Comando della Compagnia di Orbetello per le formalità di rito, sono stati rinchiusi nel carcere di Grosseto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.