Spaccia oltre 1300 dosi di cocaina e hashish in centro: arrestato dai Carabinieri

Oltre 1300 episodi di spaccio di droga, in particolare cocaina ed hashish, contestati ad un uomo, di origine marocchina, domiciliato a Follonica e pregiudicato, che ieri è stato rintracciato ed arrestato dai Carabinieri di Follonica.

L’arresto è stato eseguito in virtù di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dal Gip del Tribunale di Grosseto, che ha concordato con gli indizi raccolti dai militari di Follonica a carico dello straniero, il quale, nel periodo 2015 – 2021 ha ceduto 1300 dosi di droga a una miriade di assuntori. Tutte cessioni avvenute, come documentato dai Carabinieri, nel territorio del comune di Follonica.

L’uomo aveva infatti una fitta rete di acquirenti che, a qualsiasi ora del giorno e della notte, gli avanzavano richieste di droga. Le indagini dei Carabinieri hanno fatto luce su questa fiorente attività illecita, proseguita per anni, interrotta dall’esecuzione del provvedimento cautelare, grazie al quale il marocchino adesso è in carcere. Non solo i classici scambi denaro-droga: in alcune occasioni sono state documentate cessioni di cocaina in cambio di schede telefoniche, intestate a terze persone, che venivano poi utilizzate per gestire lo spaccio e rendere così più complessa la ricostruzione.