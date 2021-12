Arriva in Maremma per lavoro, ma viene portato in carcere: deve scontare una pena per furto

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Saturnia hanno rintracciato ed arrestato un cittadino di nazionalità senegalese, destinatario di un provvedimento restrittivo che disponeva per lui la carcerazione.

L’ordinanza di custodia è stata emessa dalla Procura della Repubblica di Foggia, che ha disposto per l’uomo, 61 anni, la carcerazione, dovendo scontare una pena di 1 anno e 9 mesi per un furto commesso nel 2017, a Manfredonia, in provincia di Foggia.

L’uomo del resto, anagraficamente residente a Padova, non aveva particolari legami con la Maremma, se non un contratto di lavoro ottenuto appena tre giorni prima in una struttura ricettiva locale, che lo aveva assunto come inserviente. Pertanto erano solo pochi giorni che il 61enne si era stabilito a Saturnia: qui è stato però individuato dai Carabinieri, che hanno notificato l’ordinanza. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Massa Marittima.