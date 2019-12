Viaggia su un’auto sospetta nei pressi delle case: arrestato per aver violato l’obbligo di dimora

Il tempestivo intervento di una pattuglia dei Carabinieri di Follonica, attivata da alcune segnalazioni di un’auto sospetta fatta da cittadini al 112, ha permesso di intercettare e controllare una Mercedes classe A, notata nei pressi di alcune abitazioni e che ha tentato di allontanarsi all’arrivo della pattuglia.

Sono stati così identificati due uomini, uno dei quali, un 37enne residente a Grosseto, è sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza.

Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, l’uomo è stato arrestato per la violazione della misura di prevenzione a cui è sottoposto. Oggi sarà processato per direttissima.