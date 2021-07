Botte, minacce ed estorsione di soldi ai genitori: giovane arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Grosseto alcuni giorni fa hanno arrestato un uomo di 30 anni, residente a Grosseto, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti dei familiari.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei suoi confronti dal Gip presso il Tribunale di Grosseto, che, nel condividere i risultati delle indagini svolte dai Carabinieri, ha disposto per il giovane la misura restrittiva.

Le indagini sono state avviate alcuni mesi fa, a seguito di un intervento nell’appartamento dove il giovane viveva con i genitori. Dal racconto del padre, i militari avevano appreso di una lite molto animata tra genitori e figlio, a cui era intervenuto il fratello, contro cui il 30enne aveva sfogato la sua ira inseguendolo armato di coltello.

Dallo sviluppo delle informazioni assunte dalle parti in causa, i Carabinieri hanno ricostruito un vissuto di violenze e intimidazioni, dove il 30enne, a volte in preda ai fumi dell’alcol, non esitava a malmenare i genitori, minacciandoli di morte nel caso in cui si fossero opposti alla sue richieste.

Il 30enne infatti, disoccupato, chiedeva soldi in continuazione ai familiari, e i loro rifiuti, dovuti spesso all’indisponibilità di contanti, erano motivo di reazioni violente. Dalle informazioni raccolte, è emerso anche che, in un’occasione, uno dei fratelli dell’indagato ha dovuto dare 300 euro alla madre che necessitava di visite mediche, datoche i genitori erano stati costretti a dare tutto quello che avevano all’arrestato.

Il 30enne, dopo alcuni giorni di detenzione nel carcere di Grosseto, è stato scarcerato a seguito della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dai genitori.