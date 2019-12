Taglia la catena di un cancello con un seghetto: scoperto dai Carabinieri e arrestato

Stava tagliando la catena di un cancello con un seghetto, ma è stato sorpreso dai Carabinieri, impegnati in un’operazione per prevenire e contrastare i furti in abitazione, ed è stato arrestato.

Il protagonista della vicenda, accaduta ieri in via Monte Labro, a Grosseto, è un marocchino di 35 anni, irregolare, senza fissa dimora e pregiudicato.

L’uomo è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri, che lo hanno condotto in caserma dove, espletate le formalità di rito ed informato il sostituto Procuratore della Repubblica, Salvatore Ferraro, è stato dichiarato in arresto per furto aggravato.

La convalida dell’arresto è stata richiesta al Gip dal Pubblico ministero e non è stata ancora eseguita.