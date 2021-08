Nascondono la cocaina sotto il sedile dell’auto: fermati dai Carabinieri e arrestati

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Magliano in Toscana hanno arrestato tre persone di origine straniera, un marocchino e due albanesi, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in concorso.

Il risultato è stato possibile grazie all’occhio attento dei militari che, scorgendo per la strada una macchina con persone sospette, hanno proceduto ad identificare i passeggeri a bordo dei veicolo.

Questi ultimi, visibilmente agitati e negando qualsiasi tipo di reato, sono stati portati in caserma per controlli più approfonditi.

Al termine della perquisizione, i Carabinieri hanno ritrovato, nascosti sotto il sedile del lato passeggero, circa 17 grammi di cocaina, suddivisi in dosi già pronte per essere vendute.

Tra gli arrestati, uno in particolare era già ricercato con un provvedimento di cattura in carico per reati sempre in materia di stupefacenti. Gli uomini sono stati condotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.