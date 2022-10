Riempie bidoni con oltre 53 chili di marijuana: arrestato titolare di un’azienda agricola

Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Grosseto, insieme ai Carabinieri del Gruppo Forestale, hanno arrestato un uomo per il reato di detenzione di stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno eseguito nella mattinata una perquisizione a carico dell’uomo, che conduce un’azienda agricola. I terreni utilizzati per le coltivazioni, tuttavia, da qualche tempo venivano utilizzati anche per la coltivazione della marijuana.

Il rinvenimento di droga operato infatti dai Carabinieri è stato importante: oltre 53 chili, costituiti da infiorescenze della pianta della marijuana. L’uomo, resosi conto del motivo della presenza dei Carabinieri nella sua azienda, non ha infatti nascosto quello che era visivamente evidente: all’interno di un ricovero per attrezzi, sono stati infatti trovati circa 15 fusti in plastica, solitamente utilizzati per contenere liquidi o fertilizzanti, ma che in questo caso erano ricolmi di droga, per un totale, come sopra anticipato, di oltre 53 chili. Oltre alla droga, i militari hanno ritrovato anche un bilancino elettronico e sacchetti in plastica per il confezionamento. Parte della droga è stata trovata già imbustata, pronta per essere ceduto.

L’uomo, da considerarsi presunto innocente fino al definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, al termine delle operazioni è stato rinchiuso nel carcere di Siena. La droga è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Il plauso del Prefetto

Il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, esprime grande soddisfazione per l’operazione antidroga condotta dal Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri, che ha portato ad un arresto e al sequestro di mezzo quintale di droga.

“Esprimo grande compiacimento per l’importante operazione antidroga portata a termine dall’Arma dei Carabinieri – dichiara il Prefetto –. La condivisione e la pianificazione di controlli capillari in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dimostra come, con la collaborazione di tutti gli attori a più livelli coinvolti, si possa e si debba perseguire una decisa ed efficace risposta da parte dello Stato nei confronti di ogni tipo di reato“.

“In questo quadro – conclude il Prefetto – il risultato ottenuto testimonia il costante e intenso impegno delle forze dell’ordine nel contrastare lo spaccio di droga, attività che dovrà andare avanti con perseveranza anche sul piano della prevenzione. Come i recenti fatti di cronaca testimoniano, l’attività delle forze di Polizia in questa provincia è costante, continua e di alta professionalità, a tutela della sicurezza di tutti i cittadini”