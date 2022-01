Ruba al supermercato e aggredisce una guardia giurata: arrestato da un Carabiniere libero dal servizio

Ieri pomeriggio un giovane di origini straniere è stato sorpreso dal personale di vigilanza di un supermercato del centro di Grosseto mentre cercava di uscire dal negozio con della merce rubata.

Un evento, tutto sommato, abbastanza comune se non fosse per il fatto che il giovane, già noto alle forze di polizia, non ha preso bene l’azione della guardia giurata ed ha reagito scagliandosi contro l’incaricato senza nemmeno dargli il tempo di allertare le le forze dell’ordine.

La fortuna ha voluto che un Carabinieri, in sevizio presso la Compagnia di Grosseto, benché libero dal proprio turno di lavoro, fosse stato avvisato di quanto stava accadendo e, trovandosi a poca distanza dal supermercato, si è diretto sul psoto senza indugiare ponendo fine a quella che, oramai, si era trasformata in una rapina ed evitando così il peggio.

Una buona dose di fortuna ma, soprattutto, la professionalità e tempestività del Carabiniere fuori servizio intervenuto ha fatto sì che nessuno si potesse farsi male e che il giovane potesse essere assicurato alla giustizia.

Questa mattina, si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto, al termine della quale è stata patteggiata una pena di 2 anni di reclusione e 395 euro di multa (con la sospensione della parte detentiva).