Entra in una casa per rubare: scoperto dal proprietario, arrestato dai Carabinieri

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Roccastrada.

L’uomo è entrato in una casa del paese maremmano per rubare ed è stato sorpreso dal proprietario, che ha chiamato le forze dell’ordine.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha permesso di cogliere il 28enne in flagranza di reato con tutta la refurtiva.

Al momento, l’uomo si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, in programma questa mattina alle 12.