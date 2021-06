Forzano la portiera di un’auto, ma vengono scoperti: arrestati dopo un inseguimento sull’Aurelia

Oggi pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno arrestato due persone non residenti in provincia di Grosseto per il reato di tentato furto aggravato.

L’intervento è stato portato a termine dopo che una signora di Rispescia, in località Enaoli, aveva notato i due uomini aggirarsi nei pressi della sua auto, dalla quale si era temporaneamente allontanata.

Mentre i due, accortisi di essere stati scoperti, salivano a bordo della loro macchina, la donna è accorsa constatando che la portiera del suo mezzo era stata manomessa. A questo punto la stessa ha segnalato il fatto ai Carabinieri, che hanno avviato immediatamente le ricerche dei fuggitivi.

Gli stessi sono stati individuati a folle velocità sull’Aurelia, in direzione Roma e, nonostante fosse loro stato intimato più volte l’alt, hanno proseguito la marcia forzando il posto di blocco appositamente predisposto dai militari.

A seguito di un breve inseguimento i due ladri, ormai senza vie di fuga, hanno interrotto la loro azione venendo senza indugi bloccati dai Carabinieri.

A seguito degli accertamenti, è emerso che entrambi avessero numerosi precedenti a carico per reati specifici. Gli stessi sono stati arrestati in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà nella giornata di domani, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.