Ruba una macchina fotografica da un’auto e fugge: arrestato dai Carabinieri

Ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Orbetello hanno arrestato un uomo residente a Roma per il reato di tentato furto aggravato e resistenza.

Lo stesso, pregiudicato, sabato pomeriggio, si aggirava con fare sospetto presso in un parcheggio in zona Giannella, nel comune di Orbetello.

Una pattuglia in borghese dei Carabinieri, notati i suoi movimenti sospetti vicino alle macchine in sosta, ha deciso di procedere al controllo quando l’uomo, capite le intenzioni dei militari, si è dato immediatamente alla fuga nella pineta, dopo aver avuto la meglio in una breve colluttazione con un militare che lo aveva raggiunto.

Le immediate ricerche condotte dall’Arma hanno permesso di individuare il fuggitivo addirittura nel comune di Grosseto, all’interno di un camping in zona Principina a Mare, dove i Carabinieri del posto lo hanno rintracciato e bloccato prima che facesse perdere le proprie tracce.

Una macchina fotografica professionale rubata da un’auto in sosta è stata restituita al legittimo proprietario, mentre domani mattina si terrà il processo per direttissima per valutare la posizione dell’arrestato.