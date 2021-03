Evade di notte dai domiciliari in bici: rintracciato dai Carabinieri e arrestato

Ieri notte, i Carabinieri della Compagnia di Grosseto hanno arrestato un cittadino italiano che, già sottoposto agli arresti domiciliari, è evaso allontanandosi dall’abitazione a bordo della propria bici.

L’uomo, un grossetano di 42 anni, era finito agli arresti domiciliari a causa di gravi episodi di minacce e atti persecutori messi in atto nei confronti di un vicino di casa. Per questo l’uomo era stato posto ai domiciliari da febbraio scorso.

Questa notte, però, l’uomo ha deciso di uscire, approfittando del favore delle tenebre.

L’uomo è stato però rintracciato in breve tempo e arrestato dai Carabinieri del Nucleo radiomobile, da cui è stato condotto in caserma dove è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida.

Il Giudice ha disposto la riattivazione della misura già in atto.