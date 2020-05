Aggredisce una persona per strada poi tenta di sfilare la pistola ad un poliziotto: arrestato

Ha aggredito una persona per strada, poi ha minacciato e strattonato i poliziotti che sono intervenuti ed è stato arrestato.

Il protagonista della vicenda, accaduta venerdì sera, è un cittadino albanese residente di Grosseto.

Venerdì scorso, è arrivata alla centrale operativa del 113 una telefonata di un uomo che dichiarava di essere stato aggredito per strada da un’altra persona. Una volante della Polizia è intervenuta immediatamente sul posto e gli agenti hanno individuato, anche grazie alle indicazioni di altre persone presenti sul posto, l’autore del fatto.

Nonostante i numerosi tentativi di riportarlo alla calma, lo stesso uomo albanese ha dapprima insultato e minacciato i poliziotti, rifiutando più volte di fornire le proprie generalità ed i propri documenti; quindi, invitato a salire sulla Volante per la stesura degli atti di rito, ha opposto resistenza e violenza.

Inoltre, ha provato, senza riuscirci, a sottrarre l’arma in dotazione ad uno degli agenti e, nel tentativo di divincolarsi per fuggire, ha iniziato ad agitarsi, minacciare ed offendere, poi ha afferrato con forza la mano destra ad uno dei poliziotti procurandogli una lesione giudicata guaribile in 20 giorni.

A quel punto, l’uomo è stato arrestato per i reati di violenza, minacce, resistenza, oltraggio, lesioni personali, rifiuto di fornire le proprie generalità ed è stato portato in Questura, dove è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza.

Ieri è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per l’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora.