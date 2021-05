Blitz della Polizia in un appartamento: trovati 60 grammi di cocaina, tre persone arrestate

Sono stati sorpresi con la droga in casa dopo un blitz della Polizia e sono stati arrestati.

I protagonisti della vicenda, accaduta ieri sera a Grosseto, sono tre persone straniere.

Nell’ambito dell’attività investigativa finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti della sezione Narcotici della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione all’interno di un’abitazione di Grosseto in quanto c’era il sospetto che gli abitanti della casa potessero detenere un ingente quantitativo di droga da immettere sul mercato del capoluogo maremmano. All’interno dell’abitazione sono stati rintracciati tre cittadini stranieri che sono stati, perquisiti cosi come le stanze da loro occupate

All’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 60 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi da destinare allo spaccio, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e denaro per un valore complessivo che supera i 20.000 euro.

Le tre persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, dopo gli adempimenti del caso, come disposto dall’Autorità Giudiziaria., sono stati condotti nei carceri di Grosseto e Siena in attesa dell’udienza di convalida.