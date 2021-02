Maxi operazione antidroga dei Carabinieri: un arresto anche in Maremma – VIDEO

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, i Carabinieri del Comando provinciale di Napoli, questa mattina, hanno dato esecuzione, in varie aree del territorio nazionale, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal Gip del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di cinquantacinque persone, raggiunte da gravi indizi di colpevolezza per una pluralità di condotte di detenzione e cessione a terzi di droga di vario tipo, nonché per reati in materia di armi e per i reati di furto in abitazione, rapina, procurata evasione di un uomo agli arresti domiciliari.

Arrestato anche un uomo di 26 anni, residente a Gavorrano, originario di Napoli, che si trova adesso agli arresti domiciliari.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato messo ai domiciliari, in quanto nel corso delle indagini, che si sono svolte nel 2018, era emersa la sua responsabilità in ordine all’acquisto di differenti e consistenti quantitativi di droga destinati alla rivendita ad altre persone.

In particolare è stato determinante il contributo dei Carabinieri di Follonica, che, attraverso appostamenti, sono riusciti ad associare diverse identità ad altrettanti utilizzatori di utenze telefoniche con intestatari fittizi, le quali erano oggetto di attività tecniche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Casoria. Le indagini tecniche, supportare dalle verifiche sul campo, hanno reso possibile la ricostruzione degli acquisti di droga da parte dell’uomo residente a Gavorrano.

Le indagini, eseguite anche attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché attraverso numerose attività di riscontro sul territorio, sfociate in sequestri di sostanze stupefacenti ed arresti in flagranza di reato, sono state condotte, in un arco temporale ricompreso tra il marzo ed il luglio 2018, da militari in servizio presso la Sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Casoria.

Le indagini hanno consentito di accertare numerose cessioni a terzi di droga, anche nella zona del “Parco Verde” di Caivano, realizzate attraverso contatti telefonici che consentivano agli acquirenti di richiedere direttamente e rapidamente quanto desiderato.

Successivamente, colui che volta per volta riceveva le richieste, si premurava di affidare la droga da recapitare a persone incensurate o comunque di giovane età (in alcuni casi anche minorenni) affinché provvedessero alla materiale consegna dello stupefacente.

Le consegne avvenivano in punti concordati e le persone incaricate del trasporto prestavano attenzione ad avere con sé solo piccoli quantitativi di droga, in modo tale da esporsi nel minor modo possibile laddove sottoposti a controlli da parte delle Forze dell’Ordine.

Nello specifico, nei confronti di ventiquattro persone è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti di ulteriori sedici persone è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari. Ancora, altre quindici persone sono state poi sottoposte alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.