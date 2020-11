Arrestato 41enne di Potenza: era in possesso di cocaina proveniente da Grosseto

Nel primo pomeriggio di oggi, il personale della Squadra Mobile della Questura di Grosseto ha eseguito, con la collaborazione della Squadra Mobile di Potenza, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, residente in provincia di Potenza, per reati inerenti alle sostanze stupefacenti in quanto destinatario di un ingente quantitativo di cocaina proveniente da Grosseto e fornitogli da soggetti tratti in arresto dalla Squadra Mobile di Grosseto il 13 novembre scorso.

L’ordinanza cautelare è stata emessa al termine delle indagini avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Grosseto, con il raccordo investigativo della Direzione Centrale dei Servizi Antidroga e coordinate dalla locale Procura della Repubblica, a seguito dell’omicidio e del tentato omicidio avvenuti il 23 dicembre scorso in via della Pace, a Grosseto. Lo stesso non era stato rintracciato, il 13 novembre, all’atto dell’esecuzione degli altri provvedimenti cautelari che avevano portato all’arresto di quattro persone, due in carcere e due agli arresti domiciliari.