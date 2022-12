Argentario senza ostacoli compie 10 anni: grande festa in prossimità del Natale

Si, nei giorni scorsi a Porto Santo Stefano, alla festa in prossimità del Natale e dove ci si lascia il cuore, c’erano tante, ma tante persone, nella sala della Confraternita delle Misericordia, arredata con una bella mostra di opere con motivo floreale: tutti hanno brindato insieme alle ragazze e ai ragazzi di Argentario senza ostacoli, ai loro genitori e parenti. Erano presenti i protagonisti dei diversi laboratori che per mesi hanno portato avanti dei programmi con loro, come Carlo Alberto Perillo per quello di pittura, Catia Canuzzi e Michela Costanzo per quello artistico, e Simona Lunghi per quello di cucina, e i risultati sono stati ammirati e degustati da tutti gli intervenuti.

Ci piace ricordare i nomi dei 14 bravissimi allievi che si sono impegnati nell’apprendere le arti dei pennelli e dei mestoli, Ilaria Augugliaro, Giada Tantulli, Veronica Landri Scognamiglio, Caterina Anichini, Tommaso Loffredo, Elisa Fanciulli, Carolina Cerulli, Vito Lombardi, Martina Chiocca, Angela Solari, Andre Fotea, Lorenzo Bracci e Luca Bisconti, a loro va tutto il bene che si può volere. L’Acssd Argentario senza ostacoli è un’associazione costituita da genitori di ragazzi diversamente abili, dai ragazzi stessi e da un gruppo di persone cariche di buona volontà, ha festeggiato i suoi dieci anni di vita pieni di eventi in acqua, piscina mare e veleggiate, in terra, a teatro e con esibizioni e ora con l’arte e la cucina.

Un meritato felicissimo Natale e fine anno a tutti loro, da parte di Artemare Club.