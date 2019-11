“Radio di bordo”: il mare dell’Argentario protagonista su Rai Radio 1

Sabato alle 10.10 tutti all’ascolto della trasmissione “Radio di bordo” su Rai Radio 1, conduttore il giornalista Raffaele Roselli, con in redazione Andrea Pistorio, che darà notizia del mare d’inverno all’Argentario con il beach nordic walking, tema dell’evento previsto per domenica primo dicembre nei salotti vista mare del Club di Artemare a Porto Santo Stefano, in corso Umberto 77 – 79.

La trasmissione “Radio di bordo”, sul principale canale radio della Rai, con la regia di Luca Bernardini, è dedicata alle marinaie e ai marinai e non solo a loro, riporta le voci dal mare, tra grandi avventure e momenti di vita quotidiana, i racconti di chi vive sulle coste e tra le onde per passione o per necessità, per svago o lavoro, sport o turismo, mare e coste da proteggere e rispettare, da riscoprire e valorizzare, una cultura che affonda le proprie radici nell’abilità dei navigatori di tutti i tempi.

Il comandante Daniele Busetto con Artemare ha partecipato alla trasmissione nello luglio scorso raccontando della mostra “Mare d’amore“, esposizione a Porto Santo Stefano di famose immagini in bianco e nero e a colori di marinai, marinai reali e marinaie, scattate da famosi fotografi, che grazie anche a “Radio di bordo” ha riscosso un notevole successo di stampa e di pubblico locale e forestiero.