“Argentario il Progetto” ripulisce il parco giochi, Scotto: “Zona sommersa dai rifiuti”

“Questa mattina di buon’ora, raccogliendo la segnalazione di una mamma, Ilaria Tuberosa, che ringraziamo, un gruppo di donne ed uomini di ‘Argentario il Progetto’ si è armato di sacchi, scope e palette ed è andato a pulire il parco giochi all’interno di Villa Varoli“.

A dichiararlo è Luigi Scotto, capogruppo di “Argentario il Progetto” nel consiglio comunale del Comune maremmano.

“Parco giochi che versava in condizioni disastrose. Sporcizia ovunque ed uno stato di abbandono che si protrae oramai da anni – sottolinea Scotto -. Le attrezzature e il pavimento, fortunatamente, sono ancora in condizioni buone, ma letteralmente sommerse di spazzatura e da piante che non vengono potate, evidentemente, da una vita. Non era intenzione del gruppo quella di puntare il dito e fare polemiche che, tra l’altro, sia a livello locale che nazionale hanno oramai saturato e, passateci il termine, ‘rotto’. L’intenzione era di segnalare all’amministrazione una situazione evidentemente non di sua conoscenza o che ritiene non di primaria importanza (sigh)“.

“I bambini, la possibilità per loro di giocare in spazi protetti e puliti è, per ‘Argentario il Progetto’, priorità assoluta. Mentre a Porto Ercole esiste uno spazio decente, a Porto Santo Stefano l’unico spazio ad ora disponibile è quello dei giardini del Valle, spazio decisamente ristretto e che vede bambini e ragazzi più grandi contendersi i pochi metri quadrati, con evidente pericolo per i più piccoli. Aggiungiamo che gli abitanti dei palazzi intorno, molti, affacciatisi, hanno segnalato al gruppo il problema di gruppi di ragazzini, spesso minorenni, che usano il sito per scopi non sempre edificanti – termina Scotto -. A questo punto non possiamo che sperare che la segnalazione venga raccolta e che si agisca di conseguenza“.