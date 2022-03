Verso le amministrative, “Argentario il progetto”: “Nessuna alleanza con Cerulli”

“‘Argentario il progetto’, tirato da molti giorni per la giacca, ritiene che sia giunto il momento di mettere in chiaro alcune cose”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il gruppo “Argentario il progetto“.

“Sono settimane che, continuamente, i suoi membri ed i suoi simpatizzanti si sentono dire che ‘oramai l’alleanza con il gruppo di Arturo Cerulli è fatta!’ – continua la nota –. Mentre le prime volte che la voce arrivava la reazione era di fatto un sorriso, con il passare delle settimane è diventata un fastidio e, forse, ha contribuito a generare, all’interno del gruppo, che si è interrogato in proposito, ulteriore chiarezza. Per onore di cronaca un mese fa c’è stato un primo incontro tra le delegazioni dei due soggetti politici. Solo che questo primo incontro non si può dire che sia stato particolarmente esaltante dal nostro punto di vista”.

“Da quel momento, invece, è partito un processo di metabolizzazione dell’evento e di verifica all’interno del tessuto sociale argentarino che ha portato il nostro gruppo a fare una scelta chiara e definitiva. Giunti a questo punto riteniamo di dover, e poter comunicare, una prima decisione che, presumibilmente, non sarà irrilevante nelle dinamiche politiche dei prossimi mesi. ‘Argentario il progetto’, ribadendo che sta lavorando a diverse ipotesi, non esclusa quella di presentare una propria lista ed un proprio candidato, ha comunque maturato la decisione di escludere categoricamente la possibilità, per la prossima campagna elettorale, di qualsiasi forma di alleanza con il gruppo di Arturo Cerulli – termina il comunicato -. Un primo tassello, decisamente importante, è stato messo”.