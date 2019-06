“Argentario 2019”: ecco tutti i vincitori del concorso letterario

Si è svolta sabato 25 maggio, nella sala conferenze del ‘A Point Resort & Spa’ di Porto Ercole, la cerimonia di premiazione del concorso letterario nazionale di narrativa e poesia “Argentario 2019“, patrocinato dal Comune di Monte Argentario e organizzato dall’associazione culturale Metamorphosis di Roma, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

La presidente Laura Pieroni ha aperto l’evento e ha presentato l’autorevole giuria d’onore: Alberto Susanna, architetto e vicepresidente, Gualtiero Della Monaca, presidente del centro studi “Pietro Fanciulli” e direttore scientifico della rivista storico-culturale L’Argentariana, Enrico Bistazzoni, scrittore e critico letterario, Roberta Balzotti, giornalista Rai, Riccardo Bruni, giornalista e scrittore, Matteo Guerra, attore e regista.

Con rinnovato successo di adesioni e di pubblico, i vincitori (podio, finalisti ex aequo e menzioni d’onore ex aequo), distintisi nelle quattro sezioni edite e inedite per la narrativa e la poesia, hanno ricevuto trofei, attestati e pregiati volumi illustrati. Ai premi si è aggiunto il premio Caravaggio, assegnato alla migliore opera tra le quattro categorie letterarie. Un omaggio celebrativo alla figura dell’illustre personaggio, morto in questi lidi, e alla sua genialità artistica, l’attribuzione a un premio di alta valenza espressiva e unicità.

Anche quest’anno il concorso si conferma per qualità delle opere pervenute tra le più significative e importanti vetrine nel panorama culturale italiano. Annoverare una posizione nelle sue classifiche finali di merito è la significativa consacrazione di riconosciuto valore letterario. Il concorso è gemellato con il premio letterario Residenze Gregoriane – III edizione, di Tivoli (Roma).

Ecco il podio della quarta edizione:

premio Caravaggio 2019, Sezione A-Narrativa edita, Maria Primerano (Catanzaro), ‘Le indemoniate, Racconti fantastici di Tommaso Campanella al Cardinale Richelieu’, Tullio Pironti Ed.

Sezione A-Narrativa edita:

1° Classificato Stella Stollo (Tr) ‘Le impressioni di Berthe’, Graphofeel Ed.

2° Classificato Valentini Lucia -Lea Valti- (Rm) ‘Prelude’, Armando Curcio Ed.

3° Classificato Alessandro Izzi (Lt) ‘L’attesa della notte’, Giovane Holden Ed.

Sezione B – Narrativa inedita

1° Classificato Mauro Ursino (Bo) ‘La maschera e la notte’

2° Classificato Gabriella Maganza (Vr) ‘Avventura su Trappist 1 – Ylena e Lamnar’

3° Classificato Riccardo Zinelli (Re) ‘Passato prossimo’

Sezione C – Poesia edita

1° Classificato Maurizio Bacconi (Gr) ‘Respiro’, Oak Ed.

2° Classificato Loretta Fusco (Ud) ‘In calare’

3° Classificato Simone Sagripanti (Mc) ‘Vorrei sfondare ubriaco di notte’

Sezione D – Poesia inedita

1° Classificato Rita Parravicini (Gr) ‘Rumore’

2° Classificato Nicola Iori (Pc) ‘Vivere il presente’

3° Classificato Laura Piacentini (Rm) ‘Zolle di terra’