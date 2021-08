“Argent’Aria”: profumi, sapori e musica alla Fortezza spagnola

Sabato 21 agosto, alle 20, alla Fortezza spagnola di Porto Santo Stefano, è in programma “Argent’Aria”.

Una serata imperdibile che coinvolgerà tutti e quattro i sensi, olfatto, gusto, udito e vista, per offrire al pubblico un’esperienza sensoriale a 360°. Complici della serata saranno la fragranza di “Argent’Aria”, profumo ispirato alle note botaniche del promontorio; i sapori del territorio, grazie al bar Il Chiosco e osteria La Pace, che proporranno un menù degustazione di prodotti tipici rivisitati, i suoni di The Art of Song, trio musicale composto dal sassofonista Cocco Cantini, il chitarrista Leonardo Marcucci e la cantante Jole Canelli, che spazieranno tra brani italiani, internazionali e composizioni originali, mescolando l’uso di strumenti acustici (sassofoni, chitarre e piano) a suoni decisamente più moderni (synth bass, vocoder e beatbox), creando così un perfetto equilibrio tra improvvisazione, arrangiamento e sperimentazione in un contesto sonoro del tutto contemporaneo. Per ultima, ma non da meno, la favolosa vista mozzafiato su Porto Santo Stefano che regala la Fortezza spagnola.

L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Porto Santo Stefano con il contributo del Comune di Monte Argentario.

Per partecipare all’evento è necessario presentare il Green Pass valido all’ingresso, come da normativa vigente. La partecipazione è gratuita, su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per prenotare rivolgersi all’Info Point (in piazzale del Valle) o inviare una email a info@prolocomonteargentario.com.