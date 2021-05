Via Genova, il sindaco: “Ecco il progetto ‘Area.Zero’ per rilanciare il manifatturiero”

“Oggi ho incontrato, con il responsabile di delegazione di Confindustria Giovanni Mascagni, i rappresentanti delle aziende Elmu, Eurovinil, Fluxinos, Maremmana Ecologia, Noxerior, Rrd, Tecnoseal, Toscano, che insieme hanno elaborato un progetto, denominato ‘Area.Zero’, per la riqualificazione dell’area di via Genova“.

A dichiararlo è il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

“L’obiettivo è cercare di ridisegnare questa importante area produttiva, nella quale operano molte eccellenze grossetane nel campo della manifattura e dei servizi, migliorando la viabilità, la logistica e il benessere dei lavoratori. L’idea è di riuscire a fondere idealmente e materialmente la mentalità imprenditoriale con la cultura cittadina, raggiungendo anche obiettivi legati alla sostenibilità e all’export, il tutto con lo scopo di creare lavoro – spiega il sindaco -. Per la sistemazione dell’area il Comune ha in programma di investire ingenti somme per la riqualificazione di aree e spazi verdi esistenti e per realizzare la nuova viabilità di margine dell’area produttiva, anche in vista di un suo ampliamento. Ringrazio Confindustria e tutte le aziende promotrici del progetto, gli assessori alle attività produttive, Riccardo Ginanneschi, e all’urbanistica Fabrizio Rossi“.