Un’area ludico-sportiva allo stadio: il Comune accoglie la proposta di Skeep

Il Comune di Grosseto considera di interesse pubblico, tramite delibera di Giunta, la proposta presentata da Skeep per la concessione di un’area dell’impianto sportivo comunale che comprende lo stadio e il campo di alleggerimento Palazzoli da dedicare alle attività ludico-ricreative promosse dall’associazione.

Si avvia così un percorso virtuoso in cui l’amministrazione comunale riconosce l’importanza per l’associazione Skeep, che da anni opera sul territorio realizzando iniziative di volontariato in grado di integrare e sostenere le persone con disabilità nell’ambito dell’attività sportiva, di avere a disposizione un’area per lo sviluppo di progetti volti all’inclusione sociale.