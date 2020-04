“Arcobaleni”: La Luna presenta il nuovo singolo in collaborazione con noti musicisti grossetani

E’ uscito su tutte le piattaforme social, “Arcobaleni”, brano scritto da La Luna, e condiviso insieme a molti musicisti della sua zona (Grosseto).

Primo fra tutti Alessandro Golini, violinista di eccellenza, che vanta collaborazioni con Massimo Ranieri, Giorgio Albertazzi, Gianni Togni e molti altri. Questo brano, ci racconta la stessa Luna, “vuol far arrivare una ventata di leggerezza all’interno del contesto drammatico che stiamo vivendo”.

“Era forse necessario – dichiara – arrivare a capire in maniera drastica quanto fosse importante la condivisione non virtuale, di mani, abbracci, pensieri, calore… sicuramente ne usciremo cambiati, in meglio o in peggio dipende solo da noi!”

Nel videoclip, realizzato dal giovane e talentuoso regista Elio di Magno, partecipano da casa moltissime persone, condividendo i loro sorrisi e le loro immagini con ognuno di voi.

All’interno del video troverete anche diversi volti noti della nostra zona e non solo; Jole Canelli, vincitrice nel 2016 della prima edizione del “Fire Music Festival” e dal 2018 a fianco di Carlo Massarini con lo spettacolo “Bowie to Bowie”; Luca Berti, front-man dei Riforma, gruppo musicale grossetano classificatosi secondo nel 2006 al Festival di San Marino, con all’attivo molte collaborazioni che li hanno portati oggi al loro ultimo disco “Ciao Carissimo”, dove si affrontano tematiche comuni quali amicizia, amore, vita, gioia e solitudine.

Direttamente dallo staff di Enjoy Rainbow People Party, i volti e la fondamentale partecipazione di Cristiana Tozzi, creatrice e residence dj dello stesso Enjoy, e la Cheressa, Drag Queen ufficiale di ogni loro serata. Figurano poi Gianmarco Carlini, batterista della Bottega del Ciarlatano e dei Raniss; Benedetta Rustici, attrice di teatro e protagonista di diversi spettacoli; Monica Gemignani, artista a tutto tondo e collaboratrice di Luna in diversi suo video.

Anche lo sport non si tira indietro e partecipa con Valentina Cuni, nota pattinatrice toscana, campionessa europea di combinata nel 2002 e Marco Santucci, cinque volte campione del mondo e sette volte campione europeo di pattinaggio artistico.

Un messaggio che arriva da un’intera comunità di artisti, amici, famiglie, uniti nel cercare di alleggerire ed alleggerirsi da un momento così difficile e complicato.

Il titolo di questo brano non poteva rappresentare al meglio sia la canzone che il suo significato.

I protagonisti indiscussi di questo periodo storico rimarranno i tanti arcobaleni, presenti in ogni città del mondo, a voler dimostrare che quei tanti colori torneranno presto nelle nostre vite.

Luna, una volta scritto il brano, ha coinvolto come sempre la band (Alessio Dell’Esto al basso; Filippo Scandroglio alla chitarra; Gabriele Bazzechi alla batteria), Alessandro Golini con il suo violino ed anche Jonathan Bernardini (Lab Division Record), che ha dato degli spunti sulla parte elettronica; ognuno di loro ha registrato la propria esecuzione in casa.

Tutti i files sono stati poi editati da Alex Marton, produttore artistico del progetto “La Luna” nel suo home studio, dove ha arrangiato, mixato e masterizzato il brano.

La Luna sta già lavorando al suo prossimo singolo “Girotondo”, che porterà una ventata di freschezza in questa estate decisamente fuori dal comune.

Per informazioni, consultare il sito www.lalunaofficial.it

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=25TFbmIqFfg