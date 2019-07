In arrivo ad Arcidosso la quarta edizione di Clazz

Arcidosso si veste di musica e ospita “Clazz International Music Festival 2019”. Un appuntamento di jazz e classica, di giovani concertisti e maestri di gran talento dove il grande jazz dialoga con la musica classica. La rassegna, che si terrà dal 19 luglio fino al 5 agosto, sarà occupata i primi due giorni dalle sessioni di lezione per gli studenti che in questo percorso affronteranno corsi di perfezionamento e improvvisazione jazz dedicati ai musicisti classici. E poi, dopo il gran concerto di apertura del 21, sarà un susseguirsi di esibizioni tenute da grandi maestri e dai loro allievi. “Clazz” è ideato e diretto dal musicista Matt Pickart, violinista americano di fama internazionale, ed è organizzato dal Comune di Arcidosso e dalla Pro Loco di Arcidosso e con il patrocinio di Provincia di Grosseto e Regione Toscana.

“Siamo molto felici di ospitare di nuovo questo Festival – commenta l’assessora alla cultura del Comune di Arcidosso Sabrina Melani – per continuare a offrire eventi di respiro internazionale e di attrazione per il territorio. Questa è un’iniziativa musicale e culturale di qualità che serve ad animare il nostro Comune, richiamando tanti musicisti provenienti da varie parti del mondo. Ci auguriamo che, come per le edizioni passate, ci sarà una grande partecipazione di pubblico.” Il Festival è spalmato in varie location, quella istituzionale del Teatro degli Unanimi e la chiesa di San Leonardo, ma cerca il contatto coi giovani anche allo Wish Pub e all’Enoteca, per poi aprirsi all’aperto al Parco del Pero.

L’inaugurazione il 21 luglio, al Teatro degli Unanimi alle ore 18,30. Il 26 luglio, alle 21:30, Jazz Jam al Wish Pub. Il 27 luglio, alle 21:30, al Teatro degli Unanimi, il filo conduttore in musica è “dalla classica al jazz”. Il 28 luglio alle 18:30, negli spazi dell’enoteca, Anqwenique Wingfield jazz Quartet e alle 21:30 al Teatro degli Unanimi, concerto degli studenti. Il 29 luglio, al Parco del Pero, alle 21:30, Clazz String Quartet Amici. Il primo agosto, al Teatro degli Unanimi, alle 21:30, “Dalla classica al jazz seconda parte”. Il 2 agosto al Teatro degli Unanimi alle 21:30, concerto degli studenti. Gran concerto a San Leonardo il 3 agosto, alle 21:30 con la Clazz Chamber Orchestra plays classical: Direzione Andrzej Grabiec. Solisti: Joshua Roman violoncello, Pascale Gignére violino, Anqwenique Wingfield soprano. Gran finale il 4 agosto al Teatro degli Unanimi alle 18:30 con la Clazz Chamber Orchestra plays Jazz. Direzione di Matt Pickart. Solisti: Clazz String Quartet, Anqwenique Wingfield soprano, Joshua Pantoja corno francese.

I concerti sono tutti gratuiti. Info Pro Loco Arcidosso Tel. 0564 968084; [email protected]; Facebook: @clazzmusicfestival; Sito web: www.clazzmusicfestival.com.