Arcidosso: la ludoteca torna dal 2 ottobre

Dopo la pausa estiva, la ludoteca di Arcidosso, situata a San Lorenzo, è pronta per un altro anno ricco di attività. I locali dell’ex scuola elementare in via della Montagna apriranno ai più piccoli martedì primo ottobre mantenendo inalterato il calendario dello scorso anno (dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19) e al contempo proponendo creative attività laboratoriali.

Questo servizio, gestito dall’Unione dei Comuni montani dell’Amiata grossetano, è affidato al Quadrifoglio, cooperativa di Arcidosso; si rivolge ai bambini dai 2 anni e mezzo di età in poi e prevede spazi studiati per la condivisione del gioco e dell’apprendimento. I bambini possono trovare ambienti favorevoli alla crescita, i laboratori in programma stimolano la motricità e la loro creatività.

Inaugurata a novembre 2014, la ludoteca in 5 anni è divenuta un punto di riferimento importante per molte famiglie della zona. Il costo dell’abbonamento mensile è di 40 euro, il modulo della domanda di iscrizione è reperibile presso gli uffici Educazione e Istruzione dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetano, che mette inoltre a disposizione il numero 0564.965247 per ulteriori informazioni.