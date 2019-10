 Arcidosso celebra la festa dei nonni, fra canti, poesie, recite e tanto affetto e riconoscenza

Arcidosso celebra per tre giorni i propri nonni e la loro preziosa collaborazione nella vita familiare e comunitaria e incorona i nonni dell’anno, con una cerimonia toccante e partecipata. La Festa arcidossina dei nonni che ha preso il via domenica 29 settembre e durerà fino a venerdì 4 ottobre, giunta alla nona edizione, è organizzata dal Centro Sociale “Renato Corsini”.

“Una festa riconosciuta anche a livello europeo, tanto che l’anno 2012 fu considerato anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni – sottolinea Sabrina Melani, presidente del centro sociale -; ma lo spirito che anima la festa organizzata ad Arcidosso va anche oltre, perché la ricorrenza che nel calendario è segnata come la festa degli Angeli Custodi (2 ottobre) è celebrata proprio per ringraziare i nonni, figure fondamentali che ricoprono ruoli insostituibili nella società moderna”.

Una festa che salda insieme generazioni di nonni, figli e nipoti, tanto che sono attori e protagonisti di questi giorni anche i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, che hanno preparato sorprese, recite e poesie da mettere in scena, per dimostrare l’affetto e la considerazione verso queste figure insostituibili nella vita collettiva. E il centro sociale ringrazierà i bambini, assegnando loro dei buoni acquisto per 200 euro, per premiare l’impegno dei “nipotini”. Momenti di spettacolo, dunque, incontri, interviste e un incontro conviviale in perfetta armonia sono gli ingredienti di questi festa speciale unica nel paese e nel territorio.

Intanto, domenica 29 settembre, dopo la Santa Messa celebrata nel Santuario della Madonna Incoronata, durante il pranzo comunitario, sono state consegnate le pergamene ai Nonni dell’anno che sono: Elsa e Erio Amaddii; Adriana Bargagli; Vittoriana Bizzarri; Sabrina e Tommaso Mirante.

Mercoledì 2 ottobre, alle 10:30 presso la Casa di riposo di Arcidosso, i bambini della scuola dell’infanzia porteranno piccoli doni e si esibiranno con poesie e canti per i nonni ospiti e alle 18:00 al Teatro degli Unanimi gli stessi bambini si esibiranno in uno spettacolo per tutti i nonni.

Venerdì 4 ottobre sarà la volta dei bambini della scuola primaria di Arcidosso, classi V° sezioni A e B che alle 21:00 al Teatro degli Unanimi presenteranno anche loro uno spettacolo dedicato ai loro nonni. Un patrimonio umano di affetti e di legami saldi che il centro sociale mira a non disperdere ma a consolidare e arricchire.