Aquijo e Silver Dawn: il meglio dello yachting e del cruising insieme all’Argentario

Venerdì 23 settembre, all’inizio dell’autunno, come se si fossero date un appuntamento, sono arrivate Aquijo, il ketch più grande al mondo, e Silver Dawn, la nuovissima terza unità della classe muse della Silversea, spettacolo di yachting e cruising stupendo, documentato da Artemare Club dalla sua sede in corso Umberto, a Porto Santo Stefano, e dal mare.

Aquijo è una della imbarcazioni più famose tra i progettisti di barche a vela, ketch di quasi 86 metri costruito nel 2016m risultato della collaborazione tra Vitters ed Oceanco, due dei più grandi nomi della cantieristica mondiale dei mega yacht, firmato Bill Tripp, che ne ha disegnato le linee esterne e curato l’architettura navale per fantastiche prestazioni di navigazione, affidabilità, comodità e lusso; ha sei cabine con arredamenti moderni ed ampi spazi disegnati da Dolker e Voges per il massimo confort dei passeggeri, grazie anche grazie al suo numeroso equipaggio, composto fino a 20 persone.

La lussuosa nave passeggeri Silver Dawn, nuovissima terza unità della classe Muse della Silversea, ha una lunghezza di 212 metri, una stazza lorda di 40.855 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 596 passeggeri, le 298 spaziose cabine della nave sono tutte suite, caratteristica che distingue la compagnia Silversea nel panorama crocieristico. Sabato 7 maggio scorso Samuele Failla, il comandante della Silver Dawn, ha partecipato alla cerimonia del “Maiden call – Primo scalo” a Porto Santo Stefano in banchina a piazzale Candi, con rappresentanti del Comune di Monte Argentario, il direttore tecnico del progetto intercomunale Fabrizio Palombo di PortAgentario e il comandante Daniele Busetto di Artemare Club, che gli ha donato i gemelli dell’associazione, come li hanno avuti quest’anno tutti i comandanti che hanno sostato con le loro navi da crociera per la prima volta all’Argentario.

L’arrivo anche in autunno delle due importanti unità del mare dimostra la notorietà che hanno ormai i porti dell’Argentario, scelti sempre di più dal meglio dello yachting e dal cruising internazionale per la sosta nelle loro crociere.