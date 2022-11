Aprire un bar in Italia: quali le possibilità di successo?

Aprire un bar in Italia è ancora un’opportunità imprenditoriale da prendere in considerazione? In molti si pongono questa domanda.

Nel Paese del caffè espresso, del cappuccino e della cultura del bar, c’è chi ha paura che si tratti di un mercato ormai saturo. Ma è così? Per rispondere alla domanda è utile una fotografia della situazione che mette in luce che aprire un bar in Italia è sempre un’ottima idea.

Sebbene ce ne siano tanti su tutto il territorio nazionale, da nord a sud passando per le isole, si tratta di attività che possono avere ottimi margini di successo. Del resto, il bar è il luogo più amato per la colazione degli italiani, ma non solo.

Ad oggi si conta che nel nostro Paese ci siano più di 160mila bar che ogni giorno alzano la serranda per un nuovo giorno di lavoro. A questo punto vale la pena domandarsi se sia ancora una buona idea avviare questo tipo di attività e la risposta è positiva.

La guida di Contributi Pmi per capire scoprire come fare per aprire un bar in Italia indica tutto ciò che si deve fare per avviare un’attività di questo tipo. Lanciarsi in questa avventura richiede, infatti, una serie di adempimenti burocratici nonché la necessità di studiare il mercato, la concorrenza, la zona prescelta e così via.

Avendo le idee chiare e riuscendo a mettere in piedi un progetto valido si potrà raggiungere il tanto agognato successo. Quello che conta, come detto, è valutare ogni dettaglio.

Le possibilità sono diverse, ma quello che consigliamo vale per ogni opzione. Sia che si desideri aprire un american bar che un’attività più classica, quello che conta è avere un progetto e valutare i costi di avviamento dell’attività.

Qual è il budget a propria disposizione? Quali sono le caratteristiche del locale in cui far nascere l’attività e quali sono quelle della zona di proprio interesse? Queste sono due domande fondamentali. Studiando bene questi dettagli si può avere un’idea chiara della clientela potenziale, ma anche dei competitor che ci sono nella stessa zona. Tutto ciò è ideale per mettere a punto un progetto di successo, offrendo il servizio giusto al momento giusto pensato proprio per quelli che potrebbero essere i clienti dell’attività.

Aprire un bar in Italia è ancora una buona idea, senza dubbio. Quello che conta, per fronteggiare la concorrenza, è studiare e informarsi per partire con il piede giusto.