Approvato il bilancio consuntivo 2018 del Comune di Grosseto

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio consuntivo 2018, un conto in linea con la tendenza dell’impostazione organizzativa, finanziaria e di investimento intrapresa da questa amministrazione comunale.

Il risultato di amministrazione si attesta sui 25 milioni e 500mila euro (contro i 24 milioni e 900mila del Consuntivo 2017) e questo miglioramento della performance consentirà di far fronte alla rata trentennale di 508mila euro (fino al 2044) dovuta per il disavanzo di 15 milioni di euro accertato nel 2015.

Nel rendiconto 2018 migliora la capacità di incassare i crediti da parte dell’Ente e il saldo in tesoreria: nonostante alcune fasi di conti in rosso per i mancati introiti dal Peep Pizzetti e per gli introiti da tributi, differiti rispetto scadenza di pagamento, la giacenza in banca a fine anno è in attivo.

È migliorata, infatti, la capacità dei pagamenti ai fornitori: la media nel 2018 è stata di 26 giorni, contro i 102 giorni del 2014, i 76 del 2016 e i 62 giorni nel 2017.

Sempre nel 2018 sono stati rimborsati circa 1 milione e 500mila euro per spese legali e rimborsi a cittadini ovvero più del 50 per cento della cifra rimborsata tra il 2014 e il 2018.

Sono stati inoltre restituiti 768mila euro per oneri di urbanizzazione legati a opere di edilizia autorizzate, ma non più realizzate (il 91 per cento di quanto restituito negli ultimi 5 anni).

Il Rendiconto del 2018 ha inoltre registrato un avanzo di 2 milioni e 800mila euro che sarà utilizzato per interventi di manutenzione stradale, abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche lavori di ristrutturazione delle scuole, degli impianti sportivi e degli edifici istituzionale e per interventi di manutenzione sulle Mura.

Tutte opere che vanno a sommarsi a quelle già previste nel bilancio di previsione del 2019.

Sono stati confermati i livelli di spesa per il sociale e per i servizi educativi; infine negli ultimi due anni sono stati impegnati 150 mila euro per gli arredi scolastici per far fronte a precise prescrizioni dell’Asl che dal 2010 non erano state ancora ottemperate.

Sicurezza: il 2018 si è chiuso con 4 unità in più di agenti della Municipale in servizio rispetto al 2016.