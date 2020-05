Approvato il bilancio 2019 dell’E.P.G. spa con un utile di oltre 59mila euro

Si è riunito ieri, via Skype, il Consiglio d’Amministrazione dell’E.P.G. – Edilizia Provinciale Grossetana – la società partecipata che gestisce il patrimonio di edilizia popolare di oltre 3.200 alloggi.

Approvato il bilancio 2019: chiuso con un attivo pari a 59.624 euro, in flessione rispetto alla chiusura 2018 di circa 14.000 euro.

“Siamo attraversando un momento delicato per via della pandemia Covid-19 – dice il presidente Claudio Trapanese –, ma non per questo l’attività della nostra società si è fermata. Abbiamo predisposto tutti i presidi e attuato tutte le precauzioni dettate dalle normative governative e regionali, favorendo dove possibile lo smart working tra i nostri dipendenti”.

“Abbiamo approvato il Bilancio 2019 – prosegue Trapanese – con un utile di oltre 59mila euro e dall’analisi degli indici economici evidenziati, risulta che la società ha una struttura adeguatamente patrimonializzata e che non sussistono evidenze di rischio in termini di solidità patrimoniale”.

“L’emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemiologica del virus Covid-19 – commentano i consiglieri d’amministrazione Franco Ferretti e Stefania Formicola – potrebbe determinare per quest’anno, e forse anche per i prossimi, conseguenze più o meno negative sul versante economico-finanziario e patrimoniale delle varie attività aziendali gestite dall’EPG di cui tenere conto.

Il rischio maggiore per quanto riguarda l’attività principale dell’EPG, ossia la gestione immobiliare degli alloggi ERP che a causa del diffondersi dell’epidemia e del contemporaneo lockdown imposto dal governo alle varie attività produttive, potrebbe portare a delle morosità nel pagamento dei canoni di locazione da parte degli assegnatari, in quanto ci potrebbero essere alcune difficoltà da parte di quest’ultimi per effettuare i pagamenti. Di questo la società dovrà tenerne conto e trovarne le eventuali soluzioni”.

“Dall’esame degli indici di liquidità e di solidità strutturale evidenziati in questo esercizio economico si deduce la capacità della società di affrontare, per tutto l’anno 2020, l’attuale crisi economica-finanziaria. I flussi finanziari in entrata legati alla riscossione dei canoni di locazione ed accessori sono perfettamente in linea con quelli registrati, per lo stesso periodo, negli anni precedenti, l’EPG spa è pertanto in grado di affrontare senza difficoltà i flussi finanziari in uscita”, concludono Destri e Schimenti.