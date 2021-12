Approvati i lavori di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà comunale

La giunta ha approvato i progetti esecutivi in linea tecnica relativo all’Accordo quadro per gli anni 2022-2023, per lavori di manutenzione straordinaria agli immobili di proprietà del Comune di Grosseto. Si tratta in particolare di opere edili, fabbrili e impiantistiche.

L’importo complessivo dei progetti ammonta a circa 1,3 milioni di euro di cui 300 mila sono per impiantistica specialistica.

“Abbiamo deciso di approvare questi progetti al fine di provvedere in modo organico alle esigenze manutentive del nostro patrimonio immobiliare – spiegano il sindaco, AntonfrancescoVivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori Pubblici, Riccardo Ginanneschi – consapevoli che con questi lavori valorizzeremo i fabbricati di proprietà della nostra amministrazione.”

Foto d’archivio