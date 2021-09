Approvati i contributi alle associazioni per il sociale

La Giunta comunale di Grosseto ha dato il via libera alla concessione di contributi finanziari, per un totale di 17mila euro, assegnati ad alcune delle associazioni che sul territorio svolgono progetti a valenza sociale.

Il primo contributo è stato concesso, per l’anno 2021, all’associazione Auser Grosseto filo soccorso argento odv, che opera sostenendo gli anziani e le persone fragili per quanto riguarda l’accompagnamento e l’appoggio nelle faccende quotidiane.

Il Comune continua a sostenere i progetti “Otago” per la prevenzione delle cadute domestiche negli anziani, per il corso di ginnastica per le pazienti oncologiche e i corsi di piscina per disabili organizzati dalla società sportiva Uisp.

A supporto dell’attività della Caritas diocesana, l’Amministrazione comunale ha previsto un contributo per il progetto “emergenza freddo” che ogni anno risponde alle richieste di aiuto da parte dei senza fissa dimora durante il periodo invernale.

Un ultimo contributo è stato corrisposto all’associazione Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) di Grosseto che opera con lo scopo di di diffondere la cultura della prevenzione dei tumori, effettuando campagne di sensibilizzazione, offrendo la possibilità di effettuare esami diagnostici periodici.