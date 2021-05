“Apprendipiù”: apre in città il primo centro specializzato nei servizi per la dislessia

Si chiama “Apprendipiù” ed è il primo centro nella provincia di Grosseto in grado di rilasciare valutazioni diagnostiche con valore legale grazie alla collaborazione con il centro accreditato “Abilmente” di Livorno.

Il centro si trova in via Birmania 119, a Grosseto.

A fondarlo è Lucia Brunelli, da anni impegnata in ruoli istituzionali, che dopo un lungo percorso di impegno volontario e di formazione personale e professionale nell’ambito della dislessia, propone percorsi innovativi di apprendimento sulla letto-scrittura e metodi di studio tagliati su misura per chi, a causa di disturbi specifici di apprendimento, ha difficoltà a ottimizzare il percorso scolastico.

Per farlo si avvale di un gruppo di valenti professionisti accuratamente selezionati che operano nel mondo della dislessia, tra cui Rosy Alfinito, responsabile della sezione della lingua straniera, già nota come formatrice e consulente in varie regioni d’Italia.

Oltre alla valutazione diagnostica e ai corsi personalizzati, il centro “Apprendipiù” fornisce un adeguato orientamento, un’informazione puntuale sulle tematiche della dislessia, oltre a una importante esperienza di consulenza nei rapporti di interazione scuola-famiglia, per promuovere la piena inclusione dei soggetti con disturbi di apprendimento non solo nella scuola ma in tutte le pieghe del tessuto sociale.

Il tutto si traduce nel raggiungimento dell’autonomia nello studio, grazie a una adeguata consapevolezza, delle buone strategie e i giusti strumenti che noi professionisti di “Apprendipiù” adottiamo da anni con successo grazie alla libertà di pensiero e al forte senso di responsabilità che ci contraddistingue.

Ulteriori informazioni e indicazioni di contatto attraverso il sito www.apprendipiu.com, sulle pagine Facebook e Instagram o direttamente alla sede di via Birmania 119 previa e-mail info@apprendipiu.com o telefonata di prenotazione al numero 375.6648898.

Il centro è già attivo, ma sarà presentato al pubblico nell’evento inaugurale del primo giugno, che vedrà la presenza del sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, di alcune personalità cittadine e degli organi di stampa.

L’evento, che si svolgerà nel pieno rispetto della normativa Covid con possibilità per i presenti di mantenere l’adeguato distanziamento anche grazie all’area esterna del centro stesso, avrà inizio alle 16, e sarà possibile seguire il live su Facebook a partire dalle 15.30 a questo link: https://www.facebook.com/Apprendipiu.