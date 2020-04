Edilizia, l’appello delle ditte alle istituzioni: “Settore in ginocchio, fateci riaprire cantieri”

“Le ditte edili della zona sud chiedono di tornare a lavorare prima che sia troppo tardi“.

A dichiararlo è Marco Noferi, ex vicepresidente degli artigiani edili della provincia di Grosseto.

“Siamo in ginocchio e non possiamo permetterci di non riaprire i nostri cantieri – spiega Noferi -. Sono nell’edilizia da anni, prima come imprenditore e adesso come collaboratore. Sono perfettamente consapevole dell’emergenza che sta attraversando il nostro Paese a causa del Covid-19. Oltre all’emergenza sanitaria, però, stiamo vivendo un’emergenza economica. Come artigiano che opera nell’edilizia da decenni sento la necessità di unirmi all’appello che alcuni giorni fa ha lanciato Giovanni Lamioni, presidente di Confartigianato. Il nostro settore è in ginocchio. Non possiamo permetterci altre settimane di inattività. Di certo non possiamo non ricominciare a lavorare oltre il 4 maggio“.

“Chiedo, facendomi anche portavoce di altri imprenditori edili della zona, al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, al presidente della Provincia, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e al prefetto di Grosseto, Fabio Marsilio, di ascoltare la voce di noi artigiani edili. Lamioni ha rappresentato perfettamente la nostra situazione – sottolinea Noferi –. Il prolungarsi delle chiusure in questi settori, come ha detto il presidente di Confartigianato, porterà ad avere una percentuale altissima di aziende che non riapriranno o che si troveranno costrette a ridurre il personale. Chiediamo anche noi artigiani il vostro impegno affinché davvero le aziende possano riaprire prima possibile con la data del 4 maggio 2020 come ultima data possibile, senza ulteriori proroghe. Abbiamo cantieri che sono stati chiusi all’improvviso. Non possiamo programmare il nostro lavoro. Non possiamo pensare ai lavori che avevamo in previsione dato che non abbiamo la sicurezza di quando e del se potremo tornare al lavoro”.

“Siamo consapevoli che dovranno essere rispettate delle norme di sicurezza e saremo i primi a farlo, dato che ne va anche della nostra salute. La maggior parte delle nostre imprese ha, fra le altre cose, carattere familiare ed è composta da persone che molto spesso convivono anche in famiglia – termina Noferi -. Questo limita anche il rischio sanitario. Faremo tutto quello che le norme impongono per la sicurezza nostra e di chi collabora con noi. Spero che le istituzioni ascoltino la richiesta di aiuto di noi artigiani prima che sia troppo tardi“.