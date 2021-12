Vaccinazioni Covid, l’appello dell’amministrazione comunale: “Salviamo il Natale”

L’amministrazione comunale di Manciano invita i cittadini ad aderire alla campagna vaccinale anti Covid-19.

“”Con questo appello invitiamo tutti a fare la cosa più importante che in questo momento si può fare: vaccinarsi. Prima, seconda e terza dose sono necessarie per proteggerci, per proteggere gli altri e per proteggere chi non può fare il vaccino. Grazie all’impegno di questa amministrazione e di tutte le istituzioni abbiamo un centro vaccinale a Manciano, in via Cavour 6, dove è possibile effettuare le vaccinazioni con agevolezza e in sicurezza – si legge in una nota dell’amministrazione comunale -. Dobbiamo essere uniti contro il Covid e stare alla larga da tutte le false notizie sui vaccini che circolano sul web. Il vaccino è sicuro e renderà sicure le nostre festività natalizie. A proposito di Natale, i giorni che verranno saranno momenti di festa, ma l’amministrazione comunale di Manciano invita tutti a seguire le regole anti Covid e a tenere atteggiamenti responsabili nei confronti di tutta la comunità. Grazie alla vostra correttezza e all’impegno che avete sempre dimostrato in questo periodo, dai più giovani ai più anziani, oggi il nostro è un Comune sicuro, ma mai abbassare la guardia”.