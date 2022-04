“Trame Festival”, l’appello degli organizzatori ai proprietari dei fondi: “Dateci serrande da dipingere”

La serranda di un garage o di un magazzino sfitto all’interno delle Mura medicee di Grosseto potrà diventare uno spazio per realizzare un’opera di street art.

I proprietari disposti a mettere a disposizione la propria saracinesca possono aderire alla manifestazione culturale “Trame Festival 2022” proposta dall’associazione culturale Clan, in collaborazione con il Comune di Grosseto e Fondazione Grosseto Cultura (per contattare l’associazione Clan info@collettivoclan.it; cell. 392.5485396 o 328.7379945).

La terza edizione di “Trame” sarà un festival di street art che dal 26 al 29 maggio coinvolgerà l’intero centro cittadino con eventi, workshop e artisti da tutta Italia che porteranno vitalità e fantasia tra le vie meno frequentate del centro, utilizzando le serrande chiuse come “tele” per le loro opere. Per questo, d’intesa con l’amministrazione comunale e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Grosseto Cultura, l’associazione Clan lancia un appello ai proprietari dei locali sfitti che credono in questo progetto di riqualificazione degli spazi urbani.

«Le serrande d’autore stanno crescendo – spiegano dall’associazione – e siamo felici di poter continuare il percorso artistico iniziato nel 2020, che oggi conta 27 opere dislocate nel centro storico della nostra città. L’arte è un contributo importante per la rigenerazione urbana, un modo per stimolare la comunità, creare attrattiva, energia e nuove modalità di vivere gli spazi».