Verso le regionali: l’appello al voto per Sinistra Civica Ecologista

Abbiamo ricevuto e pubblichiamo integralmente l’appello al voto di politici, imprenditori, persone della società civile, professionisti e pensionati maremmani in favore di Sinistra civica ecologista per le prossime elezioni regionali:

“Sinistra è parola antica, che si arricchisce di senso avendo accanto due idee come l’ecologia e il protagonismo dei cittadini che scelgono di assumere una diretta responsabilità politica. Responsabilità collettiva e responsabilità individuale si sono rivelate fattori inscindibili nell’emergenza che stiamo attraversando, ma sono anche un modello normale di soluzione per i problemi delle nostre società.

Questa e la cifra con cui ci proponiamo, per realizzare un programma ecologista.

Se l’ecologia è la sfida di sempre, almeno da quando si sono compresi ii valore dell’equilibrio ambientale e la dimensione dei rischi che stiamo correndo, sempre più si è fatto chiaro che non è sufficiente che cambino le nostre abitudini, perchè per salvare l’ambiente si dovrà puntare sull’azione politica. Del resto, reciprocamente, la stessa azione politica è un fattore capace di orientare le scelte individuali, se alimenta con la cultura e l’educazione conoscenza e consapevolezza.

Abbandonata ormai l’idea di un inevitabile conflitto ambiente-sviluppo, ambiente-lavoro, una sinistra ecologista mette al primo posto il lavoro come valore, nello spirito della Costituzione della nostra Repubblica.

Se queste sono le premesse, perchè e come declinare la scelta di sostenere una sinistra ecologista in Maremma?

La Toscana che ereditiamo dagli ultimi cinque anni di governo è una regione che ha bisogno di trovare un equilibrio tra due prospettive: non disperdere quanto di buono ha capitalizzato, rivelatosi risorsa nell’emergenza che attraversiamo; cambiare quel che va cambiato, una volta analizzate severamente le criticità.

Il popolo di Maremma è cosciente dei nodi irrisolti e del bisogno di una Regione attenta alle domande provenienti dalla sua ‘perifericità’.

Ma c’e un fatto nuovo rispetto al passato, che l’attualità ha messo sotto i nostri occhi con sempre maggiore evidenza: la Maremma possiede le condizioni per trarre dalle sue ‘manchevolezze’ risorse per tutti. Dal futuro governo regionale è giusto esigere un sovrappiù di attenzione per valorizzare le peculiarità e trasformare in centralità la sua marginalità geografica, con tutto quel che comporta in termini di strumenti materiali e virtuali per accorciare distanze.

Nel paesaggio non distrutto come altrove da interventi umani, nell’ampiezza degli spazi per una popolazione che vive fra piccoli nuclei urbani e campagna urbanizzata, nell’entroterra ricco di bellezze e risorse economiche da sfruttare con saggezza e rispetto si riconoscono le pre-condizioni per le linee di una buona politica per la Maremma. Conservazione del paesaggio e sviluppo dell’agricoltura, per un’agricoltura e un turismo di qualità, debbono costituire una delle linee direttrici, non nuova, ma mai compiutamente perseguita.

Varietà e differenza sono i caratteri della vasta provincia di Grosseto, nata e cresciuta nei secoli fra emigrazioni e immigrazioni, con flussi interni straordinariamente vivaci, fra entroterra collinare o montano e pianura e costa. I movimenti che conosciamo oggi — arrivi di ‘altri’, per passaggi o permanenze, su cui una cattiva politica punta per alimentare paure e diffidenze, – non sono che prosecuzione di quel particolarissimo melting pot che è tradizione antica della Maremma, forse unica provincia toscana ad avere il modernissimo privilegio di essere realtà ‘policentrica’. Dal mare all’Amiata, dalle Colline Metallifere all’area del tufo, una rete di capoluoghi affianca la città, contendendole la preminenza. L’accoglienza a un valore, l’integrazione di culture e forza-lavoro straniera e locale è una tessera del mosaico delle azioni necessarie per fare fronte a questa crisi e ad altre, se ci saranno.

Le basi di un programma politico per un territorio come il nostro partono dal riconoscimento delle troppe risorse che rimangono al livello di potenzialità. Bellezza della natura, culture e tradizioni hanno bisogno di una visione progettuale complessiva, che leghi passato e futuro, che crei una rete fra soggetti sociali. Soffriamo per uno squilibrio demografico grave, un’eta media fra le più alte in tutto il Paese: alla scarsità delle generazioni indispensabili a costruire una visione di futuro si deve porre rimedio generando opportunità capaci di attrarre giovani. La Maremma può essere il luogo ideale per sperimentare forme nuove di valorizzazione di risorse attraverso tecnologie.

E’ stata lamentata spesso, in passato, una carenza di imprenditorialità. La sfida di una sinistra civica ecologista sta nella ricerca di una sintesi fra lo sviluppo della capacità imprenditoriale e il riconoscimento del valore della cooperazione. Conosciamo i guasti di società che esasperano la competizione individuale.

A questo possono dare un grande contributo gli investimenti in educazione e cultura. Non e più solo dalle metropoli che dobbiamo attendere gli stimoli culturali. Buone scuole ed eccellenze culturali possono costituire un efficace motore. I nostri beni culturali, sia di carattere storico-umanistico che scientifico-ambientale, meritano dalla Regione un’attenzione maggiore rispetto al passato.

Ci impegneremo a stringere un patto fra il territorio e il futuro governo regionale, per un nuovo rapporto centro-periferia, improntato a quella reciprocità di cui tutti abbiamo bisogno.

In pochi concetti, una sintesi delle buone ragioni per sostenere con un voto i candidati di Sinistra civica ecologista della provincia di Grosseto nelle elezioni del Consiglio regionale della Toscana“.

I firmatari dell’appello sono:

Enrico Norcini — Imprenditore, ex sindaco di Follonica

Andrea Biondi — Sindaco di Gavorrano

Lorenzo Ugurgeri — Dottorando in relazioni internazionali – Arcidosso

Paolo Nardini – Antropologo – Grosseto

Niccolò Sensi – Mediatore culturale Cas-Santa Fiora

Gianni Spinetti — Pensionato Rama — Castel del Piano

Chiara Luciani — Insegnante – Castel del Piano

Rosalba Badini — Insegnante – Castel del Piano

Alessandra Gaviano — Insegnante – Grosseto

Amanda Tiribocchi — Biologa – Grosseto

Luca Alcamo — Imprenditore – Grosseto

Mario Nanni — Informatico – Grosseto

Cristina Comandi – Impiegata – Albinia

Antonio Santoro — Insegnante – Orbetello

Maria Grazia Buonamici — Ex sindacalista Cgil — Pensionata Telecom Grosseto

Lorella Brignoli — Pensionata della Camera di Commercio – Grosseto

Paola Mauri — Pensionata — ex presidente della cooperativa agricola forestale di Grosseto

Luigi D’Ambrosio — Pensionato dirigente industria — Monticello Amiata

Lodovica Confalonieri — Pensionata interprete — Castiglione della Pescaia

Luigi Cesareo — Pensionato operatore sanità – Castiglione della Pescaia

Giuseppe Carozza — Responsabile settore alberghiero — Castiglione della Pescaia

Nadia Rico – Pensionata – Grosseto

Cinzia Trudu – Insegnante — Grosseto

Fausto Giommoni — Dipendente Acquedotto del Fiora — Castiglione della Pescaia

Chi vuole sottoscrivere il presente appello può scrivere all’indirizzo sinistracivicaecologistagr@gmail.com.

La lista e i candidati maremmani faranno tappa a Follonica giovedì 10 settembre, alle 18, alla libreria Altrimondi, in via Albereta 50.