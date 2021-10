Verso le amministrative, i 5 Stelle: “Cinque anni di selfie, Vivarelli Colonna vada a casa”

“Quelle sui pozzi irrigui, sulla mancanza di posti negli asili nido, sulla raccolta dei rifiuti e sulla questione irrisolta del Peep Pizzetti sono tra le molte vergogne e verità nascoste di un’ammminsitrazione che non è riuscita a rispondere alle esigenze delle persone e che è stata per cinque anni e tre mesi ripiegata sui selfie, gli annunci, gli slogan. Sempre col collo allungato per vedere se Vivarelli Colonna sarebbe riuscito a candidarsi o in Regione, o in parlamento. È ora che vadano a casa”. Così il Movimento 5 Stelle in una nota.

“Vivarelli Colonna e la destra hanno cavalcato il malumore quando c’era da cavalcarlo, salvo poi non aver fatto nulla per risolvere i problemi. I cittadini – insistono dal Movimento 5 Stelle – sono stati presi in giro. La Tari è aumentata e le persone dal reddito normale, quelle che non hanno una maxi piscina in giardino, faticano a stare in pari con i pagamenti; i pozzi irrigui sono sempre chiusi e non si è cercato una soluzione; i posti negli asili nido mancano e si offrono rimborsi che paiono elemosine. Senza considerare il caos al Peep Pizzetti e i cassonetti intelligenti, che a noi tanto intelligenti non sembrano, maltenuti, scomodi e straboccanti”.

Il Movimento 5 Stelle è netto: “Questa amministrazione ha fallito. Ha fallito perché ha voluto rivendere alla gente delle promesse roboanti. Il tempo dei superlativi è finito. Si ritorna alla normalità, alla Grosseto che lavora, che ride, che riflette. A una città che ha voglia di crescere e migliorare, dove nessuno è lasciato da solo. C’è da fermare l’ampliamento dei centri commerciali, c’è da restituire dignità e decoro al centro storico, ai quartieri, alle frazioni. C’è da rivedere tutto il sistema del biogas che circonda la città e rende troppo spesso l’aria maleodorante”.

“Chi è indeciso, chi ancora non sa per chi o addirittura se andare a votare, stavolta – sottolinea il Movimento 5 Stelle – ci pensi bene: c’è in gioco il destino della nostra comunità. Vivarelli Colonna rappresenta il passato. Scegliete il futuro. Scegliete il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte“.