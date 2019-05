Verso le amministrative: l’appello al voto di Guendalina Amati

“Sembra ieri e forse lo è. Non so dire se sia stato più intenso il desiderio di arrivare alla vigilia del responso elettorale o più veloce il tempo che in queste settimane è letteralmente volato“.

A dichiararlo è Guendalina Amati, candidata a sindaco per la lista “Rinasci Arcidosso!”

“Quel che è certo è che questi giorni, ricchi di emozioni e di trasporto, sono trascorsi così velocemente da lasciare alle spalle quel senso di nostalgia che ogni capitolo che si chiude porta inesorabilmente con sé – spiega Guendalina Amati -. Questa campagna elettorale è stata una delle esperienze più belle e segnanti della mia vita. Ho potuto conoscere la realtà osservandola da un’angolazione finora mai sperimentata. Ho avuto il privilegio di stringere tante mani e di sentir fiorire nell’animo dei cittadini una nuova speranza“.

“A tutti voi che in queste settimane mi avete seguito, supportata e incoraggiata, dico grazie. A voi dedico i momenti più intensi e significativi di questo bellissimo percorso – termina la candidata -. Un grazie sincero e commosso per tutto quello che avete fatto per sostenere la mia candidatura… spero, da sindaco, di restituirvi con i fatti la grande fiducia che avete fin da subito riposto in me. Vi voglio bene“.