Verso le amministrative: l’appello al voto di Francesco De Luca

“Arrivati alla fine di questa campagna elettorale vorremmo innanzitutto ringraziare tutte le persone che abbiamo incontrato e che con noi hanno condiviso problemi, speranze e la voglia, forte, di cambiare“.

A dichiararlo è Francesco De Luca, candidato a sindaco per la lista “In movimento per Follonica”.

“Ed è proprio per queste persone che abbiamo iniziato questa battaglia, per chi è stanco di lasciare la nostra città in mano ai soliti gruppi di potere, vedi questione della farmacia comunale, o di sopportare i privilegi di pochi che, magari perché hanno una tessera di partito in tasca, si permettono di fare ciò che ad un normale cittadino costerebbe il posto di lavoro. E poi, soprattutto per provare a creare davvero occupazione in questa città, soprattutto per i giovani, per i tanti nostri amici, fratelli, figli che la hanno dovuta abbandonare per sempre. Per provare a invertire questo flusso e ridare un futuro a Follonica – continua De Luca -. Insomma, per tutte quelle persone che vorrebbero dire qualcosa, ma a cui non è mai stata data parola e che si sentono tradite da chi doveva rappresentare i valori della sinistra e invece ha portato avanti solo gli interessi delle lobby. A tutti questi cittadini diciamo, un’alternativa c’è ed è In Movimento per Follonica“.

“Siamo un movimento civico nato dal basso, di persone semplici unite da un’idea di cambiamento per la nostra cittadina, fin da quando siamo partiti avevamo un’ambizione, arrivare al ballottaggio, ma non ci saremo mai aspettati di trovare tutto questo sostegno girando nei quartieri e parlando con le persone – termina De Luca -. Oggi però più che mai, anche a giudicare da quelle che sono le reazioni nei palazzi del potere, siamo convinti che ci stiamo riuscendo. Il nostro obiettivo, di una Follonica diversa, più onesta e più giusta, è alla portata. Aiutateci, cambiamola insieme. Per davvero“.