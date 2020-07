Nuovo appalto per la gestione del Cup: potenziati sportelli, front office e call center

Da domani entra in vigore il nuovo appalto che potenzia servizi di sportello, di front office e telefonici del Cup.

I call center saranno aperti più ore al giorno (dalle ore 8 alle 18) e dal lunedì al sabato compresi. Con il nuovo appalto il personale che prestava servizio prosegue il proprio lavoro, un aspetto importante per la Asl Toscana Sud Est; in accordo con i sindacati è stato istituto un tavolo di monitoraggio dei servizi esternalizzati, sia sotto il profilo della qualità dei servizi per il cittadino, sia sotto il profilo della tutela dei diritti dei lavoratori.

Esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto il direttore generale di Asl Toscana Sud Est, Antonio D’Urso, che spiega: “Progressivamente il potenziamento dei servizi al cittadino porterà ad ampliare la capacità di risposta del Cup. Le postazioni call center passano da 31 a 60 per duemila accessi settimanali“.