Turismo 4.0: ecco la app per le aziende locali

In linea con il più ampio piano di supporto al programma di promozione territoriale studiato per le aziende locali, da oggi i soggetti privati operanti nel settore turistico e ricettivo potranno scaricare dal sito del Comune di Manciano il modulo di adesione all’app turistica ITrekking “La via delle terme – Via Clodia” e al progetto di valorizzazione culturale #4FIORA.

ITrekking è una piattaforma digitale che consente di promuovere l’immagine e valorizzare la reputazione delle imprese attente ai valori della responsabilità sociale e impegnate a contribuire alla crescita del benessere economico, sociale, culturale e ambientale del proprio territorio. L’applicazione ITrekking da scaricare è un viaggio alla scoperta della cultura, del paesaggio, dell’agricoltura, dell’enogastronomia e di tutte le eccellenze produttive delle Colline del Fiora. Il progetto ITrekking vuole fare di questo un percorso museale escursionistico, che sappia unire in un unico cammino culturale l’intera comunità delle Colline del Fiora.

ITrekking è l’applicazione per smartphon nata con l’obiettivo di promuovere il territorio da un punto di vista turistico e culturale, in maniera digitale.

Per quanto riguarda #4Fiora, di tratta di un programma di promozione dell’identità locale in simbiosi con la sua storia a garanzia del valore di questo mutuo dialogo tra istituzioni e aziende locali.