Turismo, il Comune lancia Flico: ecco la app per scaricare audioguide sui monumenti

“L’assessorato al turismo del Comune di Manciano ha investito su un progetto di promozione turistica con lo scopo di far conoscere le bellezze nostrane ai turisti che visitano i nostri borghi e di esportarle fuori dei confini regionali. Tutto questo sarà possibile grazie all’applicazione Flico, che permette di caricare e scaricare audioguide in italiano e in lingua straniera sui vari monumenti e luoghi d’interesse del territorio comunale“.

Queste le parole dell’assessore comunale al turismo Valeria Bruni. Flico è un’app semplice da usare adatta a promuovere le piccole realtà territoriali tra le mete turistiche d’eccellenza. Le guide sono disponibili in italiano, inglese e francese e sono corredate da un servizio fotografico (photoshooting) che racconta i luoghi narrati. In più, la guida è disponibile sia in versione audio che in versione testo da leggere comodamente quando lo si desidera.

Basta scaricare l’app direttamente dal proprio smartphone o inquadrare il codice QR presente nei cartelli affissi vicino ai vari monumenti. Inoltre, grazie a Flico è possibile entrare nella community di interesse che scambia e fornisce contributi professionali anche sui luoghi meno battuti dal turismo nazionale e internazionale. Una community in crescita che racconta tutte le meraviglie del territorio mancianese nel resto d’Italia.

Nel territorio di Manciano le audio guide sono presenti nei seguenti punti di interesse: Cassero di Manciano, chiesa di San Leonardo, piazza del Castello di Montemerano, chiesa di San Giorgio, Cascate del Gorello, Via Clodia e Porta Romana, Castellum Aquarum, Necropoli del Puntone.