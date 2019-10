Biblioteca Chelliana: ecco il programma delle aperture straordinarie

Aperture straordinarie della biblioteca comunale Chelliana.

In occasione degli eventi in programma lunedì 21 ottobre e venerdì 25 ottobre e delle aperture straordinarie pomeridiane in alcuni sabati da novembre a febbraio, queste sono le novità:

, apertura al pubblico dalle 9.30 alle alle 19.30. Alle 10 presentazione del libro “Giovanni Chelli, sacerdote e cittadino italiano”, per Innocenti Editore, a cura di Giorgio Bonfiglioli; venerdì 25 ottobre, in occasione della “Notte bianca” dedicata all’Istituto di istruzione superiore “Antonio Rosmini”, che si svolgerà all’interno dei locali della biblioteca, la Chelliana sarà aperta dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 21-30.

Nell’ambito dei laboratori di lettura legati alla stagione teatrale 2019/2020, la biblioteca sarà aperta: