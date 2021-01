L’ufficio postale torna aperto per tre giorni a settimana: “Accolte nostre richieste”

Poste Italiane ha comunicato oggi, giovedì 14 gennaio, al sindaco di Scarlino Francesca Travison che da lunedì 15 febbraio il servizio dell’ufficio postale del centro abitato capoluogo tornerà aperto tre giorni alla settimana. L’azienda sta ripristinando le attività al pubblico che erano state ridimensionate a causa della pandemia di Covid19 da marzo 2020.

«Poste Italiane – si legge nella comunicazione inviata al sindaco di Scarlino – continuerà ad incrementare l’offerta su tutto il territorio nazionale e, nello specifico, tra il 18 gennaio e il 15 febbraio procederà con ulteriori potenziamenti delle giornate e orari di apertura al pubblico di alcuni uffici postali che, a causa dell’emergenza sanitaria, avevano subito una contrazione della consueta operatività».

Lo sportello del centro abitato capoluogo rientra tra le sedi cui fa riferimento la comunicazione: l’apertura dell’ufficio di via Citerni era stata ridotta a una sola mattina a settimana, il mercoledì, dalle 8.20 alle 13.15.

«Finalmente – commenta il sindaco Travison – dopo le nostre richieste, Poste Italiane ha comunicato che da lunedì 15 febbraio il servizio dell’ufficio postale di Scarlino torna ad aprire tre giorni alla settimana. Come già avevamo segnalato a Poste Italiane, lo sportello è un punto di riferimento per gli abitanti del capoluogo, perlopiù anziani che non possono essere costretti a restare per ore in piedi e al freddo ad attendere il loro turno. Per l’amministrazione comunale e per tutti i cittadini quella di oggi è un’ottima notizia».