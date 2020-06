Gli uffici del Comune riaprono al pubblico: ecco quali ricevono su appuntamento

Da lunedì tutti gli uffici comunali di Grosseto sono aperti al pubblico.

E’ quanto determinato attraverso il decreto del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, che stabilisce a partire da lunedì 15 giugno la riapertura al pubblico degli uffici, alcuni dei quali su appuntamento (telefonico o via mail).

Tra quelli per cui occorre fissare anticipatamente un appuntamento ci sono il settore Ambiente e Lavori pubblici, settore Gestione del territorio, Polizia municipale, Protezione civile, Finanziario e Provveditorato, Servizi demografici, Servizio patrimonio e Partecipazioni societarie, Ufficio Cosap – Pubblicità (il front-office per avvisi di pagamento Cosap è aperto al pubblico anche senza appuntamento), Servizio cultura, Servizio turismo, Servizi educativi e Biblioteca. L’assetto sarà aggiornato da atti successivi, anche in base alle nuove disposizioni.